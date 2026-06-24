SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Klingelnberg von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurde die Klingelnberg-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Klingelnberg-Anteile an diesem Tag 12,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Klingelnberg-Aktie investiert hätte, hätte er nun 80,000 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 920,00 CHF, da sich der Wert eines Klingelnberg-Papiers am 23.06.2026 auf 11,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,00 Prozent verringert.

Klingelnberg erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 106,03 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at