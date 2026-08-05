Klingelnberg Aktie

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WKN DE: A2JNTA / ISIN: CH0420462266

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Klingelnberg-Anlage 05.08.2026 10:03:52

SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Klingelnberg von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Klingelnberg-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 05.08.2021 wurde die Klingelnberg-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 19,05 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Klingelnberg-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 52,493 Klingelnberg-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11,10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 582,68 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 41,73 Prozent.

Am Markt war Klingelnberg jüngst 97,35 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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