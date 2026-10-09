Komax Aktie
WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154
|Komax-Investition im Blick
|
09.10.2026 10:04:05
SPI-Titel Komax-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Komax-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Komax-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Komax-Papier bei 67,10 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,490 Komax-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.10.2026 118,78 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 79,70 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 18,78 Prozent.
Jüngst verzeichnete Komax eine Marktkapitalisierung von 426,50 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Komax AG
|
15:58
|SPI aktuell: SPI steigt nachmittags (finanzen.at)
|
12:27
|SPI aktuell: SPI klettert am Freitagmittag (finanzen.at)
|
10:04
|SPI-Titel Komax-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Komax-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09:28
|SPI aktuell: SPI steigt zum Start (finanzen.at)
|
06.10.26
|Aufschläge in Zürich: SPI bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
06.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
06.10.26
|Dienstagshandel in Zürich: Das macht der SPI am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
02.10.26
|SPI-Wert Komax-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Komax-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu Komax AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Komax AG
|89,40
|4,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.