SPI-Titel Komax-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Komax-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Komax eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Komax-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Komax-Papier bei 67,10 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,490 Komax-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.10.2026 118,78 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 79,70 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 18,78 Prozent.

Jüngst verzeichnete Komax eine Marktkapitalisierung von 426,50 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at