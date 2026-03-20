Komax Aktie
WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154
|Langfristige Investition
|
20.03.2026 10:04:04
SPI-Titel Komax-Aktie: So viel hätte eine Investition in Komax von vor 10 Jahren gekostet
Am 20.03.2016 wurde das Komax-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 227,70 CHF. Bei einem Komax-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,392 Komax-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Komax-Aktie auf 43,35 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 190,38 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 80,96 Prozent.
Komax markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 221,97 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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