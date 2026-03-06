Komax Aktie

Komax

WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154

Komax-Performance im Blick 06.03.2026 10:03:46

SPI-Titel Komax-Aktie: So viel hätte eine Investition in Komax von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Komax gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Komax-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Komax-Aktie bei 298,00 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Komax-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 33,557 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Komax-Aktie auf 59,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 000,00 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80,00 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Komax belief sich jüngst auf 317,43 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Komax AG

Komax AG

