SPI-Titel Komax-Aktie: So viel hätte eine Investition in Komax von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Komax-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Komax-Anteilen an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Komax-Papier bei 235,50 CHF. Bei einem Komax-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,246 Komax-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 229,30 CHF, da sich der Wert einer Komax-Aktie am 30.04.2026 auf 54,00 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 77,07 Prozent verringert.

Alle Komax-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 276,93 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at