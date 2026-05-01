Komax Aktie
WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154
|Komax-Performance im Blick
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01.05.2026 10:03:56
SPI-Titel Komax-Aktie: So viel hätte eine Investition in Komax von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Komax-Anteilen an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Komax-Papier bei 235,50 CHF. Bei einem Komax-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,246 Komax-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 229,30 CHF, da sich der Wert einer Komax-Aktie am 30.04.2026 auf 54,00 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 77,07 Prozent verringert.
Alle Komax-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 276,93 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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