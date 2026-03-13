SPI-Titel Komax-Aktie: So viel hätte eine Investition in Komax von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Komax-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Komax-Aktie bei 241,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Komax-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,415 Komax-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Komax-Aktie auf 49,30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20,44 CHF wert. Damit wäre die Investition um 79,56 Prozent gesunken.

Der Marktwert von Komax betrug jüngst 252,44 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at