Komax Aktie
WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154
|Lohnende Komax-Investition?
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08.05.2026 10:03:59
SPI-Titel Komax-Aktie: So viel hätte eine Investition in Komax von vor 5 Jahren gekostet
Vor 5 Jahren wurde die Komax-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 214,20 CHF wert. Bei einem Komax-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 46,685 Komax-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 07.05.2026 auf 58,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 735,76 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 72,64 Prozent verkleinert.
Komax erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 286,97 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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