SPI-Titel Komax-Aktie: So viel hätte eine Investition in Komax von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Komax-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Komax-Anteile an diesem Tag 105,80 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Komax-Aktie investiert, befänden sich nun 9,452 Komax-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.05.2026 auf 54,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 514,18 CHF wert. Mit einer Performance von -48,58 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Komax bezifferte sich zuletzt auf 277,02 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at