Komax Aktie

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WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154

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Rentabler Komax-Einstieg? 11.09.2026 10:03:35

SPI-Titel Komax-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Komax-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Komax-Aktie Investoren gebracht.

Am 11.09.2025 wurde das Komax-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Komax-Aktie an diesem Tag 79,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Komax-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 125,628 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Komax-Papiers auf 72,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 108,04 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8,92 Prozent.

Am Markt war Komax jüngst 383,51 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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