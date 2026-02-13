SPI-Titel Komax-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Komax von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Komax-Investment verlieren können.

Am 13.02.2021 wurde das Komax-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 238,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Komax-Papier investiert hätte, hätte er nun 41,982 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Komax-Papiere wären am 12.02.2026 3 085,64 CHF wert, da der Schlussstand 73,50 CHF betrug. Damit wäre die Investition 69,14 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete Komax eine Marktkapitalisierung von 380,53 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

