SPI-Titel Komax-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Komax von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Komax-Aktie Investoren gebracht.

Das Komax-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 233,40 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Komax-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,284 Komax-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Komax-Aktie auf 53,10 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 227,51 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 77,25 Prozent verringert.

Alle Komax-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 271,17 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at