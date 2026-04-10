Komax Aktie
WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154
|Komax-Anlage im Blick
|
10.04.2026 10:03:36
SPI-Titel Komax-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Komax von vor 5 Jahren verloren
Das Komax-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 233,40 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Komax-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,284 Komax-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Komax-Aktie auf 53,10 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 227,51 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 77,25 Prozent verringert.
Alle Komax-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 271,17 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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