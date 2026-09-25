Komax Aktie

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WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154

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Frühe Investition 25.09.2026 10:03:40

SPI-Titel Komax-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Komax von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Komax eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 25.09.2021 wurden Komax-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 257,80 CHF. Bei einem Komax-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,879 Komax-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Komax-Papiers auf 74,10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 287,43 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 71,26 Prozent eingebüßt.

Komax erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 389,71 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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