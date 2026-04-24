Komax Aktie
WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154
|Hochrechnung
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24.04.2026 10:03:40
SPI-Titel Komax-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Komax von vor einem Jahr verloren
Die Komax-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Komax-Papier an diesem Tag bei 99,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Komax-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,004 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.04.2026 gerechnet (56,10 CHF), wäre das Investment nun 56,33 CHF wert. Mit einer Performance von -43,67 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Komax erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 290,11 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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