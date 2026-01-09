Komax Aktie
WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154
|Lukrative Komax-Investition?
|
09.01.2026 10:05:10
SPI-Titel Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Komax-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Komax-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 270,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,370 Komax-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 64,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 23,84 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 76,16 Prozent verringert.
Am Markt war Komax jüngst 335,68 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
