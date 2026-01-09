Komax Aktie

Komax für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Komax-Investition? 09.01.2026 10:05:10

SPI-Titel Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Komax-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Komax-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Komax-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 270,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,370 Komax-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 64,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 23,84 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 76,16 Prozent verringert.

Am Markt war Komax jüngst 335,68 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Komax AG

mehr Nachrichten