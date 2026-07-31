SPI-Titel Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Komax-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Komax-Aktien verlieren können.

Am 31.07.2021 wurde die Komax-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 266,20 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 37,566 Komax-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 938,39 CHF, da sich der Wert eines Komax-Papiers am 30.07.2026 auf 51,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80,62 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Komax eine Marktkapitalisierung von 265,56 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at