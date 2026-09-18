Komax Aktie
WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154
|Lohnende Komax-Anlage?
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18.09.2026 10:04:01
SPI-Titel Komax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Komax von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Komax-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 211,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,473 Komax-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 34,80 CHF, da sich der Wert einer Komax-Aktie am 17.09.2026 auf 73,60 CHF belief. Damit wäre die Investition 65,20 Prozent weniger wert.
Am Markt war Komax jüngst 366,23 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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