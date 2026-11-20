Komax Aktie
WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154
|Lohnende Komax-Investition?
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20.11.2026 10:03:33
SPI-Titel Komax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Komax von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde die Komax-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Komax-Papier bei 262,80 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Komax-Aktie investiert, befänden sich nun 0,381 Komax-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Komax-Aktie auf 68,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26,10 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 73,90 Prozent verringert.
Komax markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 349,77 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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