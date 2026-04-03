SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kudelski-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Kudelski-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Kudelski-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Kudelski-Anteile bei 1,26 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kudelski-Aktie investiert, befänden sich nun 79,681 Kudelski-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Kudelski-Anteile wären am 02.04.2026 104,38 CHF wert, da der Schlussstand 1,31 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4,38 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Kudelski bezifferte sich zuletzt auf 73,59 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at