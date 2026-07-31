Kudelski Aktie
WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360
|Lukrative Kudelski-Anlage?
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31.07.2026 10:03:59
SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kudelski von vor 3 Jahren gekostet
Vor 3 Jahren wurde die Kudelski-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Kudelski-Papier an diesem Tag bei 1,76 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5 681,818 Kudelski-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.07.2026 gerechnet (1,21 CHF), wäre die Investition nun 6 846,59 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 31,53 Prozent.
Alle Kudelski-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 68,56 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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