SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kudelski von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Kudelski-Aktien verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde die Kudelski-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Kudelski-Papier an diesem Tag bei 1,76 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5 681,818 Kudelski-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.07.2026 gerechnet (1,21 CHF), wäre die Investition nun 6 846,59 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 31,53 Prozent.

Alle Kudelski-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 68,56 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at