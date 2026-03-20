SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kudelski von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Kudelski-Investment verlieren können.

Am 20.03.2021 wurde die Kudelski-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Kudelski-Anteile 4,62 CHF wert. Bei einem Kudelski-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 216,450 Kudelski-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Kudelski-Anteile wären am 19.03.2026 292,21 CHF wert, da der Schlussstand 1,35 CHF betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 70,78 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Kudelski eine Marktkapitalisierung von 75,76 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at