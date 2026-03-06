SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kudelski von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Kudelski-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Kudelski-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1,44 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Kudelski-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6 968,641 Kudelski-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 048,78 CHF, da sich der Wert eines Kudelski-Papiers am 05.03.2026 auf 1,16 CHF belief. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 8 048,78 CHF entspricht einer negativen Performance von 19,51 Prozent.

Der Kudelski-Wert an der Börse wurde auf 62,86 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at