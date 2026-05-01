SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kudelski-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Kudelski-Aktien verdienen können.

Das Kudelski-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 1,20 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Kudelski-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 833,333 Kudelski-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.04.2026 auf 1,25 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 041,67 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 4,17 Prozent.

Jüngst verzeichnete Kudelski eine Marktkapitalisierung von 70,83 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at