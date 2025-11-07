Kudelski Aktie
WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360
|Langfristige Investition
|
07.11.2025 10:04:27
SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kudelski von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurde die Kudelski-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Kudelski-Anteile 13,12 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 76,247 Kudelski-Papiere. Die gehaltenen Kudelski-Papiere wären am 06.11.2025 103,32 CHF wert, da der Schlussstand 1,36 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 89,67 Prozent vermindert.
Kudelski wurde am Markt mit 75,85 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kudelski S.A. (I)mehr Nachrichten
|
07.11.25
|SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kudelski von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
06.11.25
|SPI-Handel aktuell: SPI beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
03.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI am Montagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI stärker (finanzen.at)
|
03.11.25
|SIX-Handel: SPI notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
31.10.25
|SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kudelski-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.10.25
|Börse Zürich in Rot: SPI legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.10.25
|Börse Zürich: SPI notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Kudelski S.A. (I)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kudelski S.A. (I)
|1,39
|-0,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.