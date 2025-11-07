Kudelski Aktie

WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360

Langfristige Investition 07.11.2025 10:04:27

SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kudelski von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren Kudelski-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde die Kudelski-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Kudelski-Anteile 13,12 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 76,247 Kudelski-Papiere. Die gehaltenen Kudelski-Papiere wären am 06.11.2025 103,32 CHF wert, da der Schlussstand 1,36 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 89,67 Prozent vermindert.

Kudelski wurde am Markt mit 75,85 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

