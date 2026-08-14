Kudelski Aktie

Kudelski für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360

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Lohnendes Kudelski-Investment? 14.08.2026 10:03:41

SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kudelski von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Kudelski-Aktie Anlegern gebracht.

Am 14.08.2016 wurde die Kudelski-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 21,40 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 46,729 Kudelski-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Kudelski-Aktie auf 1,23 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 57,48 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 94,25 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Kudelski bezifferte sich zuletzt auf 67,47 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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