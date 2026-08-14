Kudelski Aktie
WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360
|Lohnendes Kudelski-Investment?
|
14.08.2026 10:03:41
SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kudelski von vor 10 Jahren verloren
Am 14.08.2016 wurde die Kudelski-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 21,40 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 46,729 Kudelski-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Kudelski-Aktie auf 1,23 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 57,48 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 94,25 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Kudelski bezifferte sich zuletzt auf 67,47 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kudelski S.A. (I)
|
14.08.26
|SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kudelski von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
13.08.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.08.26
|NAGRAVISION Selected by Narrative Entertainment to Accelerate Streaming Innovation with OpenTV® ENTera (EQS Group)
|
11.08.26
|Schwacher Handel: SPI legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
11.08.26
|SPI-Handel aktuell: Börsianer lassen SPI zum Start steigen (finanzen.at)
|
10.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI beendet den Montagshandel im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kudelski von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
05.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI steigt (finanzen.at)
Analysen zu Kudelski S.A. (I)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kudelski S.A. (I)
|1,30
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.