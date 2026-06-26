Kudelski Aktie

Kudelski für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360

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Lukrativer Kudelski-Einstieg? 26.06.2026 10:03:50

SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kudelski von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Kudelski-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Kudelski-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Kudelski-Aktie betrug an diesem Tag 1,38 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 72,727 Kudelski-Papiere. Die gehaltenen Kudelski-Aktien wären am 25.06.2026 92,73 CHF wert, da der Schlussstand 1,28 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,27 Prozent verringert.

Kudelski markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 69,69 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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