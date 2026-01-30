Kudelski Aktie
WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360
|Lukrativer Kudelski-Einstieg?
|
30.01.2026 10:03:53
SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kudelski-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Kudelski-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 13,75 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,271 Kudelski-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.01.2026 auf 1,22 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8,87 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 91,13 Prozent verringert.
Der Marktwert von Kudelski betrug jüngst 67,39 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
