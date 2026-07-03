SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kudelski von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Kudelski-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Kudelski-Aktie bei 1,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Kudelski-Papier investiert hätte, hätte er nun 588,235 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.07.2026 auf 1,26 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 738,24 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,18 Prozent verringert.

Kudelski wurde jüngst mit einem Börsenwert von 71,38 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at