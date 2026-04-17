Kudelski Aktie
WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360
|Kudelski-Investment
|
17.04.2026 10:03:58
SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kudelski von vor 5 Jahren bedeutet
Das Kudelski-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 4,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2 224,694 Kudelski-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Kudelski-Papiers auf 1,30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 892,10 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 71,08 Prozent verkleinert.
Der Kudelski-Wert an der Börse wurde auf 73,29 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kudelski S.A. (I)
|
17.04.26
|SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kudelski von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
16.04.26
|NAGRAVISION and Harmonic Extend Partnership with Launch of Scalable Watermarking-as-a-Service for Live Events (EQS Group)
|
14.04.26
|2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF KUDELSKI SA (EQS Group)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel: SPI verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
14.04.26
|Zuversicht in Zürich: SPI legt am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel: Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel: SPI liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
13.04.26
|SPI aktuell: SPI zum Ende des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Kudelski S.A. (I)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kudelski S.A. (I)
|1,35
|-4,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.