Kudelski Aktie

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WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360

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Kudelski-Investment 17.04.2026 10:03:58

SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kudelski von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Kudelski-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Das Kudelski-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 4,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2 224,694 Kudelski-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Kudelski-Papiers auf 1,30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 892,10 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 71,08 Prozent verkleinert.

Der Kudelski-Wert an der Börse wurde auf 73,29 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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