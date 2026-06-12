Kudelski Aktie
WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360
|Kudelski-Anlage im Blick
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12.06.2026 10:03:55
SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kudelski-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Kudelski-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 4,03 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 248,139 Kudelski-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 11.06.2026 315,14 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1,27 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 68,49 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Kudelski bezifferte sich zuletzt auf 71,88 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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