Kühne + Nagel International Aktie

Kühne + Nagel International ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

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Lohnendes Kühne + Nagel International-Investment? 11.11.2026 10:03:54

SPI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 10 Jahren abgeworfen

SPI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Kühne + Nagel International-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Kühne + Nagel International-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 126,40 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Kühne + Nagel International-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,911 Kühne + Nagel International-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2026 1 805,38 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 228,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80,54 Prozent vermehrt.

Kühne + Nagel International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27,60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: KUEHNE + NAGEL

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