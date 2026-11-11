Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Lohnendes Kühne + Nagel International-Investment?
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11.11.2026 10:03:54
SPI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Kühne + Nagel International-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 126,40 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Kühne + Nagel International-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,911 Kühne + Nagel International-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2026 1 805,38 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 228,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80,54 Prozent vermehrt.
Kühne + Nagel International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27,60 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: KUEHNE + NAGEL
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