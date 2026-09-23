SPI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Kühne + Nagel International-Investment gewesen.

Das Kühne + Nagel International-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Kühne + Nagel International-Papiers betrug an diesem Tag 156,45 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Kühne + Nagel International-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,639 Kühne + Nagel International-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 147,78 CHF, da sich der Wert einer Kühne + Nagel International-Aktie am 22.09.2026 auf 231,20 CHF belief. Mit einer Performance von +47,78 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Kühne + Nagel International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,71 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at