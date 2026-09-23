Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Profitables Kühne + Nagel International-Investment?
|
23.09.2026 10:03:49
SPI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor einem Jahr eingefahren
Das Kühne + Nagel International-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Kühne + Nagel International-Papiers betrug an diesem Tag 156,45 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Kühne + Nagel International-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,639 Kühne + Nagel International-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 147,78 CHF, da sich der Wert einer Kühne + Nagel International-Aktie am 22.09.2026 auf 231,20 CHF belief. Mit einer Performance von +47,78 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Kühne + Nagel International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,71 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
12:27
|Schwacher Handel in Zürich: SLI mittags leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Zürich: SLI zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
22.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: Letztendlich Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
22.09.26
|Aufschläge in Zürich: SLI steigt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
21.09.26
|Optimismus in Zürich: SLI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.09.26
|Börse Zürich in Grün: So bewegt sich der SLI mittags (finanzen.at)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
Aktien in diesem Artikel
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|245,40
|0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.