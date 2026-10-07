SPI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kühne + Nagel International-Investment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Kühne + Nagel International-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurde das Kühne + Nagel International-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 298,10 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert, befänden sich nun 33,546 Kühne + Nagel International-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 223,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 484,07 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 25,16 Prozent.

Der Kühne + Nagel International-Wert an der Börse wurde auf 26,07 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at