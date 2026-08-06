SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Kuros (Kuros Biosciences) gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier 20,39 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier investiert hätte, hätte er nun 49,032 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.08.2026 auf 23,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 147,35 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 14,73 Prozent.

Der Kuros (Kuros Biosciences)-Wert an der Börse wurde auf 906,27 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at