Kuros Aktie
WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116
|Profitable Kuros (Kuros Biosciences)-Investition?
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06.08.2026 10:03:55
SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier 20,39 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier investiert hätte, hätte er nun 49,032 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.08.2026 auf 23,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 147,35 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 14,73 Prozent.
Der Kuros (Kuros Biosciences)-Wert an der Börse wurde auf 906,27 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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