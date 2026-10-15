Kuros Aktie

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WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116

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Frühes Investment 15.10.2026 10:03:22

SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Kuros (Kuros Biosciences)-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 2,56 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3 906,250 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.10.2026 73 398,44 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 18,79 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 633,98 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Kuros (Kuros Biosciences) betrug jüngst 716,99 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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