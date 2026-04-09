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Kuros Aktie

Kuros für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116

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Lohnendes Kuros (Kuros Biosciences)-Investment? 09.04.2026 10:03:27

SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,07 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4 830,918 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien. Die gehaltenen Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile wären am 08.04.2026 114 492,75 CHF wert, da der Schlussstand 23,70 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 1 044,93 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Kuros (Kuros Biosciences) eine Marktkapitalisierung von 868,40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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