SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Kuros (Kuros Biosciences) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 01.01.2025 wurde die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie via Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 21,35 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,684 Kuros (Kuros Biosciences)-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.12.2025 128,71 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 27,48 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,71 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Kuros (Kuros Biosciences) zuletzt 1,08 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at