SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1,49 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investierten, hätten nun 67,340 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 27,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 845,12 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 1 745,12 Prozent.
Kuros (Kuros Biosciences) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
