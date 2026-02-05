Kuros Aktie
WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116
|Kuros (Kuros Biosciences)-Investition im Blick
|
05.02.2026 10:03:18
SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 05.02.2023 wurde die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 1,57 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6 389,776 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 166 261,98 CHF, da sich der Wert einer Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie am 04.02.2026 auf 26,02 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1 562,62 Prozent erhöht.
Insgesamt war Kuros (Kuros Biosciences) zuletzt 1,03 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
