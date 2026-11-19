Bei einem frühen Kuros (Kuros Biosciences)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier an diesem Tag bei 2,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 500,000 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 19,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 600,00 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 860,00 Prozent erhöht.

Kuros (Kuros Biosciences) wurde am Markt mit 770,10 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at