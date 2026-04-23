Kuros Aktie

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WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116

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Lohnendes Kuros (Kuros Biosciences)-Investment? 23.04.2026 10:03:25

SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kuros (Kuros Biosciences) von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Kuros (Kuros Biosciences)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 21,92 CHF. Bei einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 45,620 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 040,15 CHF, da sich der Wert eines Kuros (Kuros Biosciences)-Papiers am 22.04.2026 auf 22,80 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 040,15 CHF, was einer positiven Performance von 4,01 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Kuros (Kuros Biosciences) eine Marktkapitalisierung von 903,51 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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