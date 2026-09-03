SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätte eine Kuros (Kuros Biosciences)-Kapitalanlage von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Kuros (Kuros Biosciences)-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,66 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 535,955 Kuros (Kuros Biosciences)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 925,89 CHF, da sich der Wert einer Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie am 02.09.2026 auf 18,52 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 0,74 Prozent.

Der Marktwert von Kuros (Kuros Biosciences) betrug jüngst 749,48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at