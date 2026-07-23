SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Kuros (Kuros Biosciences) gewesen.

Am 23.07.2023 wurde das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 2,09 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4 784,689 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.07.2026 gerechnet (20,40 CHF), wäre die Investition nun 97 607,66 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 876,08 Prozent angezogen.

Insgesamt war Kuros (Kuros Biosciences) zuletzt 786,78 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at