Kuros Aktie
WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116
|Kuros (Kuros Biosciences)-Anlage im Blick
|
23.07.2026 10:03:24
SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 23.07.2023 wurde das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 2,09 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4 784,689 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.07.2026 gerechnet (20,40 CHF), wäre die Investition nun 97 607,66 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 876,08 Prozent angezogen.
Insgesamt war Kuros (Kuros Biosciences) zuletzt 786,78 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kuros (Kuros Biosciences)
|
23.07.26
|SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
22.07.26
|Börse Zürich in Rot: SPI beginnt Mittwochshandel im Minus (finanzen.at)
|
20.07.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.at)
|
20.07.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
16.07.26
|SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09.07.26
|SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.07.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
08.07.26
|Minuszeichen in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Nachmittag (finanzen.at)