SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 5 Jahren verdient

WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116

Frühes Investment 12.02.2026 10:03:36

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie Anlegern gebracht.

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie Anlegern gebracht.

Der Börsenwert von Kuros (Kuros Biosciences) belief sich zuletzt auf 1,02 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Redaktion finanzen.at

