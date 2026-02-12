Kuros Aktie
WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116
12.02.2026 10:03:36
SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Kuros (Kuros Biosciences)-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 2,15 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 46,512 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 140,47 CHF, da sich der Wert eines Kuros (Kuros Biosciences)-Papiers am 11.02.2026 auf 24,52 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 1 040,47 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Kuros (Kuros Biosciences) belief sich zuletzt auf 1,02 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
