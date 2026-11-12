SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Kuros (Kuros Biosciences)-Investment verdienen können.

Am 12.11.2023 wurde das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 3,32 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 30,120 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Kuros (Kuros Biosciences)-Papiers auf 20,10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 605,42 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 505,42 Prozent vermehrt.

Alle Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 780,40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at