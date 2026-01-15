SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 5 Jahren verdient

Kuros Aktie
Das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2,09 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4 784,689 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Kuros (Kuros Biosciences)-Papiers auf 27,16 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 129 952,15 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 1 199,52 Prozent.
Kuros (Kuros Biosciences) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,07 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
