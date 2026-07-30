SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Kuros (Kuros Biosciences)-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Kuros (Kuros Biosciences)-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,57 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 38,911 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 915,95 CHF, da sich der Wert eines Kuros (Kuros Biosciences)-Papiers am 29.07.2026 auf 23,54 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 815,95 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Kuros (Kuros Biosciences) einen Börsenwert von 809,07 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at