SPI-Titel Lalique-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Lalique-Investment abgeworfen

Vor Jahren in Lalique-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 26.07.2022 wurden Lalique-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 36,40 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Lalique-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,473 Lalique-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Lalique-Aktie auf 37,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 038,46 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,85 Prozent gesteigert.

Lalique markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 264,12 Mio. CHF. Am 25.06.2018 fand der erste Handelstag des Lalique-Papiers an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs des Lalique-Papiers lag damals bei 51,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at