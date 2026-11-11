SPI-Titel Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: Hätte sich eine Landis+Gyr (Landis Gyr)-Kapitalanlage von vor einem Jahr rentiert?

Vor Jahren Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 55,10 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,815 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 10.11.2026 100,73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 55,50 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 0,73 Prozent.

Der Börsenwert von Landis+Gyr (Landis Gyr) belief sich jüngst auf 1,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at