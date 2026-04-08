Landis+Gyr Aktie
WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492
|Lohnende Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investition?
|
08.04.2026 10:03:55
SPI-Titel Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 69,75 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 143,369 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 354,84 CHF, da sich der Wert eines Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papiers am 07.04.2026 auf 51,30 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 26,45 Prozent.
Zuletzt verbuchte Landis+Gyr (Landis Gyr) einen Börsenwert von 1,47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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