SPI-Titel Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor 3 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 69,75 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 143,369 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 354,84 CHF, da sich der Wert eines Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papiers am 07.04.2026 auf 51,30 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 26,45 Prozent.

Zuletzt verbuchte Landis+Gyr (Landis Gyr) einen Börsenwert von 1,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at